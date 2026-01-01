Bugünkü ValleyDAO Fiyatı

Bugünkü ValleyDAO (GROW) fiyatı $ 0,214489 olup, son 24 saatte % 2,83 değişim gösterdi. Mevcut GROW / USD dönüşüm oranı GROW başına $ 0,214489 şeklindedir.

ValleyDAO, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.340.941 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,11M GROW şeklindedir. Son 24 saat içinde GROW, $ 0,210675 (en düşük) ile $ 0,220743 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,42 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,152417 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GROW, son bir saatte +%1,65 ve son 7 günde -%3,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ValleyDAO (GROW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,33M$ 6,33M $ 6,33M Dolaşım Arzı 11,11M 11,11M 11,11M Toplam Arz 30.050.000,0 30.050.000,0 30.050.000,0

Şu anki ValleyDAO piyasa değeri $ 2,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROW arzı 11,11M olup, toplam arzı 30050000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,33M.