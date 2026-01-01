Bugünkü VCRED Fiyatı

Bugünkü VCRED (VCRED) fiyatı $ 0,999262 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut VCRED / USD dönüşüm oranı VCRED başına $ 0,999262 şeklindedir.

VCRED, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.591.569 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,60M VCRED şeklindedir. Son 24 saat içinde VCRED, $ 0,994912 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,006 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,978677 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VCRED, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde +%0,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VCRED (VCRED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,59M$ 12,59M $ 12,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 999,33M$ 999,33M $ 999,33M Dolaşım Arzı 12,60M 12,60M 12,60M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

