Bugünkü Ventuals vHYPE Fiyatı

Bugünkü Ventuals vHYPE (VHYPE) fiyatı $ 25,69 olup, son 24 saatte % 1,16 değişim gösterdi. Mevcut VHYPE / USD dönüşüm oranı VHYPE başına $ 25,69 şeklindedir.

Ventuals vHYPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.744.705 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,27M VHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde VHYPE, $ 25,22 (en düşük) ile $ 26,19 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 49,9 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,25 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VHYPE, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%4,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ventuals vHYPE (VHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,74M$ 32,74M $ 32,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,74M$ 32,74M $ 32,74M Dolaşım Arzı 1,27M 1,27M 1,27M Toplam Arz 1.274.383,115644513 1.274.383,115644513 1.274.383,115644513

Şu anki Ventuals vHYPE piyasa değeri $ 32,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VHYPE arzı 1,27M olup, toplam arzı 1274383.115644513. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,74M.