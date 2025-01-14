Vertex Fiyatı ($VERTEX)
Bugün için canlı Vertex ($VERTEX) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 122.80K USD. $VERTEX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vertex Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.14K USD
- Gün içindeki Vertex fiyat değişimi +24.62%
- Dolaşımdaki arz: 991.39M USD.
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Gün içerisinde, Vertex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vertex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vertex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vertex / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+24.62%
|30 Gün
|$ 0
|-47.38%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vertex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.47%
+24.62%
-0.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vertex is a telegram bot that has be created to make it easier to swap for the average crypto enthusiast. We have partnered with a renowned technological liquidity provider that gives us access to 100's of tokens. The one stop swap bot made easy. Vertex is a combination of Convert and Exchange in the name and that's exactly what it does. Simple, easy to use telegram bot interface that requires no wallet connections and can be done straight from your phone. It's all you'll ever need when it comes to converting your currency to whatever chain you need.
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