Bugünkü Vibe Coding Meta Fiyatı

Bugünkü Vibe Coding Meta (VIBECODER) fiyatı $ 0,00005689 olup, son 24 saatte % 7,06 değişim gösterdi. Mevcut VIBECODER / USD dönüşüm oranı VIBECODER başına $ 0,00005689 şeklindedir.

Vibe Coding Meta, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.145 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,90M VIBECODER şeklindedir. Son 24 saat içinde VIBECODER, $ 0,00005254 (en düşük) ile $ 0,00005727 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00065667 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002646 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIBECODER, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%33,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,15K$ 55,15K $ 55,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,15K$ 55,15K $ 55,15K Dolaşım Arzı 969,90M 969,90M 969,90M Toplam Arz 969.901.800,367767 969.901.800,367767 969.901.800,367767

Şu anki Vibe Coding Meta piyasa değeri $ 55,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBECODER arzı 969,90M olup, toplam arzı 969901800.367767. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,15K.