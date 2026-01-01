Bugünkü VibeStrategy Fiyatı

Bugünkü VibeStrategy (VIBESTR) fiyatı $ 0,00371395 olup, son 24 saatte % 12,59 değişim gösterdi. Mevcut VIBESTR / USD dönüşüm oranı VIBESTR başına $ 0,00371395 şeklindedir.

VibeStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.309.061 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 890,80M VIBESTR şeklindedir. Son 24 saat içinde VIBESTR, $ 0,00326843 (en düşük) ile $ 0,00380405 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01527444 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00326843 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIBESTR, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%3,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VibeStrategy (VIBESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,31M$ 3,31M $ 3,31M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,31M$ 3,31M $ 3,31M Dolaşım Arzı 890,80M 890,80M 890,80M Toplam Arz 890.804.375,1736672 890.804.375,1736672 890.804.375,1736672

