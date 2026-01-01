Bugünkü Vibing Cat Coin Fiyatı

Bugünkü Vibing Cat Coin (VIBECOIN) fiyatı $ 0,00124856 olup, son 24 saatte % 4,75 değişim gösterdi. Mevcut VIBECOIN / USD dönüşüm oranı VIBECOIN başına $ 0,00124856 şeklindedir.

Vibing Cat Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.248.065 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,61M VIBECOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde VIBECOIN, $ 0,00119192 (en düşük) ile $ 0,00132107 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00559309 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIBECOIN, son bir saatte -%1,13 ve son 7 günde +%27,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Dolaşım Arzı 999,61M 999,61M 999,61M Toplam Arz 999.605.158,8430156 999.605.158,8430156 999.605.158,8430156

