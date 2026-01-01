Bugünkü Virtuals Ventures by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) fiyatı $ 0,00004682 olup, son 24 saatte % 6,92 değişim gösterdi. Mevcut VVC / USD dönüşüm oranı VVC başına $ 0,00004682 şeklindedir.

Virtuals Ventures by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.817 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B VVC şeklindedir. Son 24 saat içinde VVC, $ 0,00004502 (en düşük) ile $ 0,00005043 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018306 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001312 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VVC, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde -%9,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,82K$ 46,82K $ 46,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,82K$ 46,82K $ 46,82K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Virtuals Ventures by Virtuals piyasa değeri $ 46,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VVC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,82K.