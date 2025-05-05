VitaNova Fiyatı (SHOW)
Bugün için canlı VitaNova (SHOW) fiyatı, 0.00025613 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 256.13K USD. SHOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
VitaNova Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki VitaNova fiyat değişimi -15.87%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, VitaNova / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VitaNova / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VitaNova / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VitaNova / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-15.87%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel VitaNova fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.49%
-15.87%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
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A$0.0003944402
|1 SHOW / GBP
￡0.0001920975
|1 SHOW / EUR
€0.0002253944
|1 SHOW / USD
$0.00025613
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RM0.0010706234
|1 SHOW / TRY
₺0.0098763728
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₽0.0211691445
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