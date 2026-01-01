Bugünkü VitaStem Fiyatı

Bugünkü VitaStem (VITASTEM) fiyatı $ 0,068513 olup, son 24 saatte % 3,24 değişim gösterdi. Mevcut VITASTEM / USD dönüşüm oranı VITASTEM başına $ 0,068513 şeklindedir.

VitaStem, şu anda piyasa değeri açısından $ 214.390 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,19M VITASTEM şeklindedir. Son 24 saat içinde VITASTEM, $ 0,064624 (en düşük) ile $ 0,068512 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5982 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04618769 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VITASTEM, son bir saatte +%3,35 ve son 7 günde +%2,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VitaStem (VITASTEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 214,39K$ 214,39K $ 214,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 671,69K$ 671,69K $ 671,69K Dolaşım Arzı 3,19M 3,19M 3,19M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki VitaStem piyasa değeri $ 214,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VITASTEM arzı 3,19M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 671,69K.