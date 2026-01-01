Bugünkü Voidify Fiyatı

Bugünkü Voidify (∅) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,20 değişim gösterdi. Mevcut ∅ / USD dönüşüm oranı ∅ başına -- şeklindedir.

Voidify, şu anda piyasa değeri açısından $ 228.033 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 959,63M ∅ şeklindedir. Son 24 saat içinde ∅, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00835799 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ∅, son bir saatte -%1,27 ve son 7 günde +%25,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Voidify (∅) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 228,03K$ 228,03K $ 228,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 228,03K$ 228,03K $ 228,03K Dolaşım Arzı 959,63M 959,63M 959,63M Toplam Arz 959.629.122,043139 959.629.122,043139 959.629.122,043139

