VolatilityX Fiyatı (VOLTX)
Bugün için canlı VolatilityX (VOLTX) fiyatı, 0.00698748 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.59M USD. VOLTX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
VolatilityX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.14K USD
- Gün içindeki VolatilityX fiyat değişimi -12.96%
- Dolaşımdaki arz: 800.00M USD.
MEXC'deki VOLTX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VOLTX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, VolatilityX / USD fiyat değişimi, $ -0.001040858380545899.
Son 30 gün içerisinde, VolatilityX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VolatilityX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VolatilityX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001040858380545899
|-12.96%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel VolatilityX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.90%
-12.96%
-14.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VolatilityX is creating a fully open, AI-driven platform for financial data, analysis, and insights. Our guiding principle is democratizing access to the kinds of resources that have traditionally been too expensive or restricted for everyday investors. Think of it as an “open Bloomberg”—only here, users don’t pay steep fees for specialized terminals or get locked behind walled gardens. Instead, we gather market intelligence across asset classes—stocks, options, commodities, crypto, and more—and share it openly on social media and within our platform, 24 hours a day, seven days a week. The motivation is simple: most individuals don’t have the same data and tools that big institutions enjoy. Retail investors log into platforms or apps hoping to manage their financial futures, but they’re often met with incomplete analysis, delayed advice, or poorly explained recommendations. What’s more, many brokers—though they hold fiduciary duties—can be biased, underinformed, or just stupid. They’re juggling too many clients, each with unique goals and risk profiles. As a result, many everyday investors either get dumbed-down advice or no personalized advice at all. VolatilityX proposes a different path: AI Agents that scour countless data points, interpret market signals in real time, and deliver relevant insights or alerts to each user based on individual preferences. These Agents have no personal agenda, no need for a lunch break, and no impulse to sugarcoat a bad forecast or hype a stock. They operate purely on logic and data, helping people understand their options—without the complexity or hidden motives that plague many corners of finance
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VOLTX / AUD
A$0.0112498428
|1 VOLTX / GBP
￡0.0057297336
|1 VOLTX / EUR
€0.0067778556
|1 VOLTX / USD
$0.00698748
|1 VOLTX / MYR
RM0.03144366
|1 VOLTX / TRY
₺0.248404914
|1 VOLTX / JPY
¥1.0915841256
|1 VOLTX / RUB
₽0.7162167
|1 VOLTX / INR
₹0.6049760184
|1 VOLTX / IDR
Rp114.5488341312
|1 VOLTX / PHP
₱0.409116954
|1 VOLTX / EGP
￡E.0.352168992
|1 VOLTX / BRL
R$0.0424140036
|1 VOLTX / CAD
C$0.0100619712
|1 VOLTX / BDT
৳0.84897882
|1 VOLTX / NGN
₦10.8839084724
|1 VOLTX / UAH
₴0.2942427828
|1 VOLTX / VES
Bs0.37732392
|1 VOLTX / PKR
Rs1.9479696744
|1 VOLTX / KZT
₸3.7088146344
|1 VOLTX / THB
฿0.2407885608
|1 VOLTX / TWD
NT$0.2298182172
|1 VOLTX / CHF
Fr0.0063586068
|1 VOLTX / HKD
HK$0.0543625944
|1 VOLTX / MAD
.د.م0.0701542992