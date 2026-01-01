Bugünkü Vouch Fiyatı

Bugünkü Vouch (VOUCH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2.86 değişim gösterdi. Mevcut VOUCH / USD dönüşüm oranı VOUCH başına -- şeklindedir.

Vouch, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,787,604 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97.15B VOUCH şeklindedir. Son 24 saat içinde VOUCH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VOUCH, son bir saatte +0.24% ve son 7 günde +14.56% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vouch (VOUCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Dolaşım Arzı 97.15B 97.15B 97.15B Toplam Arz 97,146,122,625.1215 97,146,122,625.1215 97,146,122,625.1215

Şu anki Vouch piyasa değeri $ 1.79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VOUCH arzı 97.15B olup, toplam arzı 97146122625.1215. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1.79M.