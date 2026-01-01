Bugünkü Vouch Staked PLS Fiyatı

Bugünkü Vouch Staked PLS (VPLS) fiyatı $ 0,0000149 olup, son 24 saatte % 1,06 değişim gösterdi. Mevcut VPLS / USD dönüşüm oranı VPLS başına $ 0,0000149 şeklindedir.

Vouch Staked PLS, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.764.852 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 118,62B VPLS şeklindedir. Son 24 saat içinde VPLS, $ 0,00001441 (en düşük) ile $ 0,00001516 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005175 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001441 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VPLS, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%18,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vouch Staked PLS (VPLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,76M$ 1,76M $ 1,76M Dolaşım Arzı 118,62B 118,62B 118,62B Toplam Arz 118.624.190.029,3197 118.624.190.029,3197 118.624.190.029,3197

