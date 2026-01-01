Bugünkü Vultisig Fiyatı

Bugünkü Vultisig (VULT) fiyatı $ 0,100433 olup, son 24 saatte % 0,90 değişim gösterdi. Mevcut VULT / USD dönüşüm oranı VULT başına $ 0,100433 şeklindedir.

Vultisig, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.043.315 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M VULT şeklindedir. Son 24 saat içinde VULT, $ 0,099133 (en düşük) ile $ 0,102567 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,095708 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VULT, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%1,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vultisig (VULT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,04M$ 10,04M $ 10,04M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,04M$ 10,04M $ 10,04M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Vultisig piyasa değeri $ 10,04M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VULT arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,04M.