Bugünkü Wall Street Shiba Fiyatı

Bugünkü Wall Street Shiba (STIBA) fiyatı $ 0.00018874 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut STIBA / USD dönüşüm oranı STIBA başına $ 0.00018874 şeklindedir.

Wall Street Shiba, şu anda piyasa değeri açısından $ 188,744 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B STIBA şeklindedir. Son 24 saat içinde STIBA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01904074 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00003173 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STIBA, son bir saatte -- ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wall Street Shiba (STIBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

