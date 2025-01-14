WaterNeuron Fiyatı (WTN)
Bugün için canlı WaterNeuron (WTN) fiyatı, 0.17256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.13M USD. WTN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WaterNeuron Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.25K USD
- Gün içindeki WaterNeuron fiyat değişimi +6.79%
- Dolaşımdaki arz: 116.58M USD.
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Gün içerisinde, WaterNeuron / USD fiyat değişimi, $ +0.01097913.
Son 30 gün içerisinde, WaterNeuron / USD fiyat değişimi, $ -0.0920668686.
Son 60 gün içerisinde, WaterNeuron / USD fiyat değişimi, $ -0.0944322693.
Son 90 gün içerisinde, WaterNeuron / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01097913
|+6.79%
|30 Gün
|$ -0.0920668686
|-53.35%
|60 Gün
|$ -0.0944322693
|-54.72%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WaterNeuron fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.64%
+6.79%
-11.39%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.
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Rp2,828.8520064
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