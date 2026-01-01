Bugünkü Wave Swap Fiyatı

Bugünkü Wave Swap (WAVE) fiyatı $ 0,00036514 olup, son 24 saatte % 30,86 değişim gösterdi. Mevcut WAVE / USD dönüşüm oranı WAVE başına $ 0,00036514 şeklindedir.

Wave Swap, şu anda piyasa değeri açısından $ 366.315 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,43M WAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde WAVE, $ 0,00025329 (en düşük) ile $ 0,00037328 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00397888 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008004 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAVE, son bir saatte -%0,76 ve son 7 günde -%43,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wave Swap (WAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 366,32K$ 366,32K $ 366,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 366,32K$ 366,32K $ 366,32K Dolaşım Arzı 999,43M 999,43M 999,43M Toplam Arz 999.430.317,409082 999.430.317,409082 999.430.317,409082

Şu anki Wave Swap piyasa değeri $ 366,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAVE arzı 999,43M olup, toplam arzı 999430317.409082. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 366,32K.