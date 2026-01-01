Bugünkü Waveform by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Waveform by Virtuals (WAVE) fiyatı $ 0,00442277 olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut WAVE / USD dönüşüm oranı WAVE başına $ 0,00442277 şeklindedir.

Waveform by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.413.072 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WAVE şeklindedir. Son 24 saat içinde WAVE, $ 0,00437552 (en düşük) ile $ 0,00446282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01712062 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00402601 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAVE, son bir saatte -%0,45 ve son 7 günde -%1,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Waveform by Virtuals (WAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,41M$ 4,41M $ 4,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,41M$ 4,41M $ 4,41M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

