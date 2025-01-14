Web3 Whales Fiyatı (W3W)
Bugün için canlı Web3 Whales (W3W) fiyatı, 0.02461681 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.30M USD. W3W / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Web3 Whales Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 577.63 USD
- Gün içindeki Web3 Whales fiyat değişimi +1.25%
- Dolaşımdaki arz: 93.58M USD.
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Gün içerisinde, Web3 Whales / USD fiyat değişimi, $ +0.00030418.
Son 30 gün içerisinde, Web3 Whales / USD fiyat değişimi, $ -0.0042311200.
Son 60 gün içerisinde, Web3 Whales / USD fiyat değişimi, $ +0.0050679439.
Son 90 gün içerisinde, Web3 Whales / USD fiyat değişimi, $ +0.011799818904880812.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00030418
|+1.25%
|30 Gün
|$ -0.0042311200
|-17.18%
|60 Gün
|$ +0.0050679439
|+20.59%
|90 Gün
|$ +0.011799818904880812
|+92.06%
En güncel Web3 Whales fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.19%
+1.25%
+7.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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