Bugünkü WestTech Security Token Fiyatı

Bugünkü WestTech Security Token (WST) fiyatı $ 0,00028758 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WST / USD dönüşüm oranı WST başına $ 0,00028758 şeklindedir.

WestTech Security Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.533,12 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 22,72M WST şeklindedir. Son 24 saat içinde WST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,085558 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00018484 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WST, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WestTech Security Token (WST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,53K$ 6,53K $ 6,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,14K$ 43,14K $ 43,14K Dolaşım Arzı 22,72M 22,72M 22,72M Toplam Arz 150.000.000,0 150.000.000,0 150.000.000,0

Şu anki WestTech Security Token piyasa değeri $ 6,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WST arzı 22,72M olup, toplam arzı 150000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,14K.