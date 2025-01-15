WETH yVault Logosu

WETH yVault Fiyatı (YVWETH)

USD

WETH yVault (YVWETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,468.95
$3,468.95$3,468.95
+5.90%(1D)

Bugünkü WETH yVault (YVWETH) Fiyatı

Bugün için canlı WETH yVault (YVWETH) fiyatı, 3,468.95 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YVWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WETH yVault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki WETH yVault fiyat değişimi +5.97%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında WETH yVault (YVWETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +195.51.
Son 30 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ -611.8211397650.
Son 60 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +188.3355396100.
Son 90 gün içerisinde, WETH yVault / USD fiyat değişimi, $ +641.610877977217.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +195.51+5.97%
30 Gün$ -611.8211397650-17.63%
60 Gün$ +188.3355396100+5.43%
90 Gün$ +641.610877977217+22.69%

WETH yVault (YVWETH) Fiyat Analizi

En güncel WETH yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,256.08
$ 3,256.08$ 3,256.08

$ 3,531.28
$ 3,531.28$ 3,531.28

$ 4,435.99
$ 4,435.99$ 4,435.99

+0.35%

+5.97%

-7.93%

WETH yVault (YVWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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WETH yVault (YVWETH) Kaynağı

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YVWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVWETH / AUD
A$5,585.0095
1 YVWETH / GBP
2,844.539
1 YVWETH / EUR
3,364.8815
1 YVWETH / USD
$3,468.95
1 YVWETH / MYR
RM15,610.275
1 YVWETH / TRY
123,043.6565
1 YVWETH / JPY
¥548,440.995
1 YVWETH / RUB
357,960.9505
1 YVWETH / INR
300,237.6225
1 YVWETH / IDR
Rp56,868,023.688
1 YVWETH / PHP
203,731.4335
1 YVWETH / EGP
￡E.174,973.838
1 YVWETH / BRL
R$20,987.1475
1 YVWETH / CAD
C$4,960.5985
1 YVWETH / BDT
421,928.3885
1 YVWETH / NGN
5,386,550.8705
1 YVWETH / UAH
146,771.2745
1 YVWETH / VES
Bs183,854.35
1 YVWETH / PKR
Rs966,796.365
1 YVWETH / KZT
1,841,249.281
1 YVWETH / THB
฿120,407.2545
1 YVWETH / TWD
NT$114,440.6605
1 YVWETH / CHF
Fr3,156.7445
1 YVWETH / HKD
HK$26,988.431
1 YVWETH / MAD
.د.م34,932.3265