Bugünkü WhaleAI Fiyatı

Bugünkü WhaleAI (WHAI) fiyatı $ 0,070309 olup, son 24 saatte % 2,97 değişim gösterdi. Mevcut WHAI / USD dönüşüm oranı WHAI başına $ 0,070309 şeklindedir.

WhaleAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 70.243 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00M WHAI şeklindedir. Son 24 saat içinde WHAI, $ 0,06781 (en düşük) ile $ 0,070315 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,532364 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,06417 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHAI, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde +%0,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WhaleAI (WHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 70,24K$ 70,24K $ 70,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70,24K$ 70,24K $ 70,24K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki WhaleAI piyasa değeri $ 70,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHAI arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 70,24K.