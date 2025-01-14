Whispy Fiyatı (WHISPY)
Bugün için canlı Whispy (WHISPY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.24K USD. WHISPY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Whispy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.51 USD
- Gün içindeki Whispy fiyat değişimi +7.74%
- Dolaşımdaki arz: 999.38M USD.
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Gün içerisinde, Whispy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Whispy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Whispy / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Whispy / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+7.74%
|30 Gün
|$ 0
|-21.56%
|60 Gün
|$ 0
|-32.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Whispy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+7.74%
-15.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.
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