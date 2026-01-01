Bugünkü Wiener Doge on Solana Fiyatı

Bugünkü Wiener Doge on Solana (WIENER) fiyatı $ 1,43 olup, son 24 saatte % 3,20 değişim gösterdi. Mevcut WIENER / USD dönüşüm oranı WIENER başına $ 1,43 şeklindedir.

Wiener Doge on Solana, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.427.292 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,30K WIENER şeklindedir. Son 24 saat içinde WIENER, $ 1,4 (en düşük) ile $ 1,48 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,11 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,39 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WIENER, son bir saatte -%1,18 ve son 7 günde -%1,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wiener Doge on Solana (WIENER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,43M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,43M Dolaşım Arzı 999,30K Toplam Arz 999.303,934173

