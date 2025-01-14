Wild Forest Token Fiyatı (WF)
Bugün için canlı Wild Forest Token (WF) fiyatı, 0.03624704 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.02M USD. WF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wild Forest Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 66.40K USD
- Gün içindeki Wild Forest Token fiyat değişimi +11.80%
- Dolaşımdaki arz: 55.77M USD.
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Gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0038246.
Son 30 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wild Forest Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0038246
|+11.80%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wild Forest Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.28%
+11.80%
-25.46%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.
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