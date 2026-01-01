Bugünkü Will Fiyatı

Bugünkü Will (WILL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,69 değişim gösterdi. Mevcut WILL / USD dönüşüm oranı WILL başına -- şeklindedir.

Will, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.418,66 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WILL şeklindedir. Son 24 saat içinde WILL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WILL, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%7,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Will (WILL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,42K$ 7,42K $ 7,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,42K$ 7,42K $ 7,42K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Will piyasa değeri $ 7,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WILL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,42K.