Bugünkü WOLFI Fiyatı

Bugünkü WOLFI (WOLFI) fiyatı $ 0,00001167 olup, son 24 saatte % 20,17 değişim gösterdi. Mevcut WOLFI / USD dönüşüm oranı WOLFI başına $ 0,00001167 şeklindedir.

WOLFI, şu anda piyasa değeri açısından $ 116.639 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00B WOLFI şeklindedir. Son 24 saat içinde WOLFI, $ 0,00000885 (en düşük) ile $ 0,00001464 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00191356 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000885 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOLFI, son bir saatte +%0,38 ve son 7 günde -%42,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WOLFI (WOLFI) Piyasa Bilgileri

Şu anki WOLFI piyasa değeri $ 116,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WOLFI arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 116,64K.