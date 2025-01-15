World Friendship Cash Fiyatı (WFCA)
Bugün için canlı World Friendship Cash (WFCA) fiyatı, 0.04605651 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WFCA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
World Friendship Cash Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 459.39K USD
- Gün içindeki World Friendship Cash fiyat değişimi +1.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, World Friendship Cash / USD fiyat değişimi, $ +0.00068158.
Son 30 gün içerisinde, World Friendship Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.0230331692.
Son 60 gün içerisinde, World Friendship Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.0229905347.
Son 90 gün içerisinde, World Friendship Cash / USD fiyat değişimi, $ -0.01596847368834607.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00068158
|+1.50%
|30 Gün
|$ -0.0230331692
|-50.01%
|60 Gün
|$ -0.0229905347
|-49.91%
|90 Gün
|$ -0.01596847368834607
|-25.74%
En güncel World Friendship Cash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.43%
+1.50%
-4.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together!
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A$0.0741509811
|1 WFCA / GBP
￡0.0377663382
|1 WFCA / EUR
€0.0446748147
|1 WFCA / USD
$0.04605651
|1 WFCA / MYR
RM0.207254295
|1 WFCA / TRY
₺1.6336244097
|1 WFCA / JPY
¥7.2847581867
|1 WFCA / RUB
₽4.7525712669
|1 WFCA / INR
₹3.9866515056
|1 WFCA / IDR
Rp755.0246332944
|1 WFCA / PHP
₱2.7053593974
|1 WFCA / EGP
￡E.2.3235509295
|1 WFCA / BRL
R$0.2786418855
|1 WFCA / CAD
C$0.0658608093
|1 WFCA / BDT
৳5.6018533113
|1 WFCA / NGN
₦71.5160881629
|1 WFCA / UAH
₴1.9486509381
|1 WFCA / VES
Bs2.44099503
|1 WFCA / PKR
Rs12.835949337
|1 WFCA / KZT
₸24.4458743778
|1 WFCA / THB
฿1.5986214621
|1 WFCA / TWD
NT$1.5194042649
|1 WFCA / CHF
Fr0.0419114241
|1 WFCA / HKD
HK$0.3583196478
|1 WFCA / MAD
.د.م0.4637890557