Bugünkü Wrapped 0G Fiyatı

Bugünkü Wrapped 0G (W0G) fiyatı $ 0,971953 olup, son 24 saatte % 1,32 değişim gösterdi. Mevcut W0G / USD dönüşüm oranı W0G başına $ 0,971953 şeklindedir.

Wrapped 0G, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.798.882 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,14M W0G şeklindedir. Son 24 saat içinde W0G, $ 0,957105 (en düşük) ile $ 0,990887 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,31 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,700258 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, W0G, son bir saatte +%0,44 ve son 7 günde -%7,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped 0G (W0G) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,80M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,80M Dolaşım Arzı 12,14M Toplam Arz 12.139.349,0

