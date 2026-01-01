Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) fiyatı $ 3.158,78 olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut WAARBWETH / USD dönüşüm oranı WAARBWETH başına $ 3.158,78 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 625.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 198,13 WAARBWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBWETH, $ 3.120,98 (en düşük) ile $ 3.176,15 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.197,67 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.751,26 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBWETH, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%2,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 625,80K$ 625,80K $ 625,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 625,80K$ 625,80K $ 625,80K Dolaşım Arzı 198,13 198,13 198,13 Toplam Arz 199,8939405268515 199,8939405268515 199,8939405268515

