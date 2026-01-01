Bugünkü Wrapped Aave Avalanche USDT Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) fiyatı $ 1,22 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAAVAUSDT / USD dönüşüm oranı WAAVAUSDT başına $ 1,22 şeklindedir.

Wrapped Aave Avalanche USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 72.805 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 59,88K WAAVAUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde WAAVAUSDT, $ 1,22 (en düşük) ile $ 1,22 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,53 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,574882 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAAVAUSDT, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,81K$ 72,81K $ 72,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,24K$ 72,24K $ 72,24K Dolaşım Arzı 59,88K 59,88K 59,88K Toplam Arz 59.416,425166 59.416,425166 59.416,425166

Şu anki Wrapped Aave Avalanche USDT piyasa değeri $ 72,81K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAAVAUSDT arzı 59,88K olup, toplam arzı 59416.425166. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,24K.