Bugünkü Wrapped Aave Base USDC Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) fiyatı $ 1,12 olup, son 24 saatte % 0,50 değişim gösterdi. Mevcut WABASUSDC / USD dönüşüm oranı WABASUSDC başına $ 1,12 şeklindedir.

Wrapped Aave Base USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.711.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,30M WABASUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde WABASUSDC, $ 1,11 (en düşük) ile $ 1,13 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,18 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,058047 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WABASUSDC, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde -%0,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,71M$ 3,71M $ 3,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,71M$ 3,71M $ 3,71M Dolaşım Arzı 3,30M 3,30M 3,30M Toplam Arz 3.301.473,527425 3.301.473,527425 3.301.473,527425

