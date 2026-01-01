Bugünkü Wrapped Aave Base WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) fiyatı $ 3,092.13 olup, son 24 saatte % 1.04 değişim gösterdi. Mevcut WABASWETH / USD dönüşüm oranı WABASWETH başına $ 3,092.13 şeklindedir.

Wrapped Aave Base WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 668,514 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 216.07 WABASWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WABASWETH, $ 3,071.18 (en düşük) ile $ 3,124.62 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,104.16 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,752.38 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WABASWETH, son bir saatte -0.24% ve son 7 günde +1.65% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 668.51K$ 668.51K $ 668.51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 668.51K$ 668.51K $ 668.51K Dolaşım Arzı 216.07 216.07 216.07 Toplam Arz 216.0659686812447 216.0659686812447 216.0659686812447

