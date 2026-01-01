Bugünkü Wrapped Aave Base wstETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) fiyatı $ 3.656,26 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut WABASWSTETH / USD dönüşüm oranı WABASWSTETH başına $ 3.656,26 şeklindedir.

Wrapped Aave Base wstETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 88.891 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,31 WABASWSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WABASWSTETH, $ 3.633,96 (en düşük) ile $ 3.698,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8.323,65 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.246,07 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WABASWSTETH, son bir saatte +%0,13 ve son 7 günde +%1,64 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,89K$ 88,89K $ 88,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 88,89K$ 88,89K $ 88,89K Dolaşım Arzı 24,31 24,31 24,31 Toplam Arz 24,3145030191162 24,3145030191162 24,3145030191162

Şu anki Wrapped Aave Base wstETH piyasa değeri $ 88,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WABASWSTETH arzı 24,31 olup, toplam arzı 24.3145030191162. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 88,89K.