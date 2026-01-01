Bugünkü Wrapped Aave Ethereum USDC Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) fiyatı $ 1,16 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAETHUSDC / USD dönüşüm oranı WAETHUSDC başına $ 1,16 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum USDC, şu anda piyasa değeri açısından $ 224.424.410 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 193,96M WAETHUSDC şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHUSDC, $ 1,15 (en düşük) ile $ 1,16 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,27 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,965606 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHUSDC, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 224,42M$ 224,42M $ 224,42M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 224,45M$ 224,45M $ 224,45M Dolaşım Arzı 193,96M 193,96M 193,96M Toplam Arz 193.982.143,870082 193.982.143,870082 193.982.143,870082

Şu anki Wrapped Aave Ethereum USDC piyasa değeri $ 224,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAETHUSDC arzı 193,96M olup, toplam arzı 193982143.870082. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 224,45M.