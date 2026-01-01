Bugünkü Wrapped Aave Ethereum WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) fiyatı $ 3.149,59 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut WAETHWETH / USD dönüşüm oranı WAETHWETH başına $ 3.149,59 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 104.361.133 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 33,13K WAETHWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHWETH, $ 2.291,52 (en düşük) ile $ 3.184,42 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.206,48 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.291,52 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHWETH, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%1,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 104,36M$ 104,36M $ 104,36M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,36M$ 104,36M $ 104,36M Dolaşım Arzı 33,13K 33,13K 33,13K Toplam Arz 33.134,95132895728 33.134,95132895728 33.134,95132895728

Şu anki Wrapped Aave Ethereum WETH piyasa değeri $ 104,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAETHWETH arzı 33,13K olup, toplam arzı 33134.95132895728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,36M.