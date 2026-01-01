Bugünkü Wrapped Aave Plasma USDT0 Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) fiyatı $ 1,01 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut WAPLAUSDT0 / USD dönüşüm oranı WAPLAUSDT0 başına $ 1,01 şeklindedir.

Wrapped Aave Plasma USDT0, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.401.494 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,33M WAPLAUSDT0 şeklindedir. Son 24 saat içinde WAPLAUSDT0, $ 1,009 (en düşük) ile $ 1,01 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,029 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,988984 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAPLAUSDT0, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%0,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,40M$ 7,40M $ 7,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,40M$ 7,40M $ 7,40M Dolaşım Arzı 7,33M 7,33M 7,33M Toplam Arz 7.329.979,341057 7.329.979,341057 7.329.979,341057

Şu anki Wrapped Aave Plasma USDT0 piyasa değeri $ 7,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAPLAUSDT0 arzı 7,33M olup, toplam arzı 7329979.341057. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,40M.