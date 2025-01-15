Wrapped AVAX Logosu

Wrapped AVAX Fiyatı (WAVAX)

USD

Wrapped AVAX (WAVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$36.2
$36.2$36.2
+6.00%(1D)

Bugünkü Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped AVAX (WAVAX) fiyatı, 36.2 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 237.71M USD. WAVAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped AVAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 99.39M USD
- Gün içindeki Wrapped AVAX fiyat değişimi +6.06%
- Dolaşımdaki arz: 6.56M USD.

MEXC'deki WAVAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAVAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +2.07.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ -10.1971345600.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +5.1834056000.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped AVAX / USD fiyat değişimi, $ +8.478981829637548.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +2.07+6.06%
30 Gün$ -10.1971345600-28.16%
60 Gün$ +5.1834056000+14.32%
90 Gün$ +8.478981829637548+30.59%

Wrapped AVAX (WAVAX) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped AVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 33.43
$ 33.43$ 33.43

$ 36.45
$ 36.45$ 36.45

$ 2,000.68
$ 2,000.68$ 2,000.68

+0.44%

+6.06%

-11.55%

Wrapped AVAX (WAVAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 237.71M
$ 237.71M$ 237.71M

$ 99.39M
$ 99.39M$ 99.39M

6.56M
6.56M 6.56M

Wrapped AVAX (WAVAX) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped AVAX (WAVAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped AVAX (WAVAX) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAVAX / AUD
A$58.282
1 WAVAX / GBP
29.684
1 WAVAX / EUR
35.114
1 WAVAX / USD
$36.2
1 WAVAX / MYR
RM162.9
1 WAVAX / TRY
1,284.014
1 WAVAX / JPY
¥5,725.754
1 WAVAX / RUB
3,735.478
1 WAVAX / INR
3,133.472
1 WAVAX / IDR
Rp593,442.528
1 WAVAX / PHP
2,126.388
1 WAVAX / EGP
￡E.1,826.29
1 WAVAX / BRL
R$219.01
1 WAVAX / CAD
C$51.766
1 WAVAX / BDT
4,403.006
1 WAVAX / NGN
56,210.998
1 WAVAX / UAH
1,531.622
1 WAVAX / VES
Bs1,918.6
1 WAVAX / PKR
Rs10,088.94
1 WAVAX / KZT
19,214.236
1 WAVAX / THB
฿1,256.502
1 WAVAX / TWD
NT$1,194.238
1 WAVAX / CHF
Fr32.942
1 WAVAX / HKD
HK$281.636
1 WAVAX / MAD
.د.م364.534