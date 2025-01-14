Wrapped AyeAyeCoin Logosu

Wrapped AyeAyeCoin Fiyatı (WAAC)

USD

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Canlı Fiyat Grafiği

$1.066
$1.066$1.066
-6.10%(1D)

Bugünkü Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) fiyatı, 1.066 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.40M USD. WAAC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped AyeAyeCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 26.87K USD
- Gün içindeki Wrapped AyeAyeCoin fiyat değişimi -6.14%
- Dolaşımdaki arz: 6.00M USD.

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USD Bazında Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped AyeAyeCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.069710369073506.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped AyeAyeCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.6525460370.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped AyeAyeCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.3110939780.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped AyeAyeCoin / USD fiyat değişimi, $ -2.8141157689798935.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.069710369073506-6.14%
30 Gün$ -0.6525460370-61.21%
60 Gün$ -0.3110939780-29.18%
90 Gün$ -2.8141157689798935-72.52%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped AyeAyeCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 4.56
$ 4.56$ 4.56

+0.19%

-6.14%

-32.49%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

$ 26.87K
$ 26.87K$ 26.87K

6.00M
6.00M 6.00M

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Nedir?

First memecoin, first animal token on Ethereum (August 2015)

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Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WAAC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAAC / AUD
A$1.71626
1 WAAC / GBP
0.86346
1 WAAC / EUR
1.03402
1 WAAC / USD
$1.066
1 WAAC / MYR
RM4.80766
1 WAAC / TRY
37.83234
1 WAAC / JPY
¥167.6818
1 WAAC / RUB
109.5315
1 WAAC / INR
92.35824
1 WAAC / IDR
Rp17,475.40704
1 WAAC / PHP
62.49958
1 WAAC / EGP
￡E.53.833
1 WAAC / BRL
R$6.49194
1 WAAC / CAD
C$1.52438
1 WAAC / BDT
129.5723
1 WAAC / NGN
1,652.70508
1 WAAC / UAH
45.1984
1 WAAC / VES
Bs56.498
1 WAAC / PKR
Rs297.0942
1 WAAC / KZT
566.10996
1 WAAC / THB
฿36.94756
1 WAAC / TWD
NT$35.30592
1 WAAC / CHF
Fr0.97006
1 WAAC / HKD
HK$8.29348
1 WAAC / MAD
.د.م10.75594