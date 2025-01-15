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Wrapped BCH Fiyatı (WBCH)

USD

Wrapped BCH (WBCH) Canlı Fiyat Grafiği

$435.57
$435.57$435.57
+5.30%(1D)

Bugünkü Wrapped BCH (WBCH) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped BCH (WBCH) fiyatı, 435.57 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WBCH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped BCH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 90.15 USD
- Gün içindeki Wrapped BCH fiyat değişimi +5.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped BCH (WBCH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped BCH / USD fiyat değişimi, $ +22.3.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped BCH / USD fiyat değişimi, $ -84.7046881020.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped BCH / USD fiyat değişimi, $ +10.2432561330.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped BCH / USD fiyat değişimi, $ +67.14640309767993.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +22.3+5.39%
30 Gün$ -84.7046881020-19.44%
60 Gün$ +10.2432561330+2.35%
90 Gün$ +67.14640309767993+18.23%

Wrapped BCH (WBCH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped BCH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 406.5
$ 406.5$ 406.5

$ 439.66
$ 439.66$ 439.66

$ 725.37
$ 725.37$ 725.37

+0.58%

+5.39%

-2.83%

Wrapped BCH (WBCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.15
$ 90.15$ 90.15

0.00
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Wrapped BCH (WBCH) Nedir?

Wrapped BCH is an utility token allowing to swap BCH with other SEP20 compatible tokens.

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Wrapped BCH (WBCH) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WBCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WBCH / AUD
A$701.2677
1 WBCH / GBP
357.1674
1 WBCH / EUR
422.5029
1 WBCH / USD
$435.57
1 WBCH / MYR
RM1,960.065
1 WBCH / TRY
15,449.6679
1 WBCH / JPY
¥68,894.1069
1 WBCH / RUB
44,946.4683
1 WBCH / INR
37,702.9392
1 WBCH / IDR
Rp7,140,490.6608
1 WBCH / PHP
25,585.3818
1 WBCH / EGP
￡E.21,974.5065
1 WBCH / BRL
R$2,635.1985
1 WBCH / CAD
C$622.8651
1 WBCH / BDT
52,978.3791
1 WBCH / NGN
676,348.7403
1 WBCH / UAH
18,428.9667
1 WBCH / VES
Bs23,085.21
1 WBCH / PKR
Rs121,393.359
1 WBCH / KZT
231,191.8446
1 WBCH / THB
฿15,118.6347
1 WBCH / TWD
NT$14,369.4543
1 WBCH / CHF
Fr396.3687
1 WBCH / HKD
HK$3,388.7346
1 WBCH / MAD
.د.م4,386.1899