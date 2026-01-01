Bugünkü Wrapped BESC Fiyatı

Bugünkü Wrapped BESC (WBESC) fiyatı $ 1,89 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut WBESC / USD dönüşüm oranı WBESC başına $ 1,89 şeklindedir.

Wrapped BESC, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.343.043 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 709,21K WBESC şeklindedir. Son 24 saat içinde WBESC, $ 1,85 (en düşük) ile $ 1,94 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5,37 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,79 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WBESC, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%8,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped BESC (WBESC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Dolaşım Arzı 709,21K 709,21K 709,21K Toplam Arz 709.306,1480727512 709.306,1480727512 709.306,1480727512

Şu anki Wrapped BESC piyasa değeri $ 1,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBESC arzı 709,21K olup, toplam arzı 709306.1480727512. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,34M.