Bugünkü Wrapped Elephant Fiyatı

Bugünkü Wrapped Elephant (WELEPHANT) fiyatı $ 0,00483605 olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut WELEPHANT / USD dönüşüm oranı WELEPHANT başına $ 0,00483605 şeklindedir.

Wrapped Elephant, şu anda piyasa değeri açısından $ 139.136 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,73M WELEPHANT şeklindedir. Son 24 saat içinde WELEPHANT, $ 0,00472369 (en düşük) ile $ 0,00484852 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00735932 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0039148 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WELEPHANT, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%4,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 139,14K$ 139,14K $ 139,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,14K$ 139,14K $ 139,14K Dolaşım Arzı 28,73M 28,73M 28,73M Toplam Arz 28.730.832,31153982 28.730.832,31153982 28.730.832,31153982

