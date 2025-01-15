Wrapped ETC Logosu

Wrapped ETC Fiyatı (WETC)

USD

Wrapped ETC (WETC) Canlı Fiyat Grafiği

$25.24
$25.24$25.24
+5.70%(1D)

Bugünkü Wrapped ETC (WETC) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped ETC (WETC) fiyatı, 25.24 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WETC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped ETC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.28K USD
- Gün içindeki Wrapped ETC fiyat değişimi +5.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped ETC (WETC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped ETC / USD fiyat değişimi, $ +1.37.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped ETC / USD fiyat değişimi, $ -6.0047802520.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped ETC / USD fiyat değişimi, $ +2.6424336520.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped ETC / USD fiyat değişimi, $ +5.85905520445324.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1.37+5.73%
30 Gün$ -6.0047802520-23.79%
60 Gün$ +2.6424336520+10.47%
90 Gün$ +5.85905520445324+30.23%

Wrapped ETC (WETC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped ETC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 23.59
$ 23.59$ 23.59

$ 25.41
$ 25.41$ 25.41

$ 121.99
$ 121.99$ 121.99

+0.86%

+5.73%

-5.93%

Wrapped ETC (WETC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.28K
$ 1.28K$ 1.28K

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Wrapped ETC (WETC) Nedir?

WETC is "wrapped ETC" but let's start by introducing the players. First, there's Ethereum Classic token. Ethereum Classic or ETC is the native currency built on the Ethereum Classic blockchain.

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Wrapped ETC (WETC) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WETC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WETC / AUD
A$40.6364
1 WETC / GBP
20.6968
1 WETC / EUR
24.4828
1 WETC / USD
$25.24
1 WETC / MYR
RM113.58
1 WETC / TRY
895.2628
1 WETC / JPY
¥3,990.9488
1 WETC / RUB
2,611.078
1 WETC / INR
2,184.7744
1 WETC / IDR
Rp413,770.4256
1 WETC / PHP
1,482.5976
1 WETC / EGP
￡E.1,273.358
1 WETC / BRL
R$152.4496
1 WETC / CAD
C$36.0932
1 WETC / BDT
3,069.9412
1 WETC / NGN
39,192.4196
1 WETC / UAH
1,067.9044
1 WETC / VES
Bs1,337.72
1 WETC / PKR
Rs7,034.388
1 WETC / KZT
13,396.8872
1 WETC / THB
฿876.0804
1 WETC / TWD
NT$832.6676
1 WETC / CHF
Fr22.9684
1 WETC / HKD
HK$196.3672
1 WETC / MAD
.د.م254.1668