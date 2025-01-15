Wrapped Flow Logosu

Wrapped Flow Fiyatı (WFLOW)

USD

Wrapped Flow (WFLOW) Canlı Fiyat Grafiği

$0.735971
$0.735971$0.735971
+8.70%(1D)

Bugünkü Wrapped Flow (WFLOW) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Flow (WFLOW) fiyatı, 0.735971 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WFLOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Flow Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 351.25K USD
- Gün içindeki Wrapped Flow fiyat değişimi +8.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Flow (WFLOW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Flow / USD fiyat değişimi, $ +0.05943.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Flow / USD fiyat değişimi, $ -0.1638822688.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Flow / USD fiyat değişimi, $ +0.1428262857.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Flow / USD fiyat değişimi, $ +0.1745412398428397.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.05943+8.78%
30 Gün$ -0.1638822688-22.26%
60 Gün$ +0.1428262857+19.41%
90 Gün$ +0.1745412398428397+31.09%

Wrapped Flow (WFLOW) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Flow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.667915
$ 0.667915$ 0.667915

$ 0.744848
$ 0.744848$ 0.744848

$ 7.99
$ 7.99$ 7.99

+2.96%

+8.78%

-5.20%

Wrapped Flow (WFLOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 351.25K
$ 351.25K$ 351.25K

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Wrapped Flow (WFLOW) Nedir?

WFLOW is the wrapped version of the FLOW token. Backed 1:1 by FLOW held in Anchorage custody, WFLOW is minted by wrapped.com.

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Wrapped Flow (WFLOW) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WFLOW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WFLOW / AUD
A$1.18491331
1 WFLOW / GBP
0.60349622
1 WFLOW / EUR
0.71389187
1 WFLOW / USD
$0.735971
1 WFLOW / MYR
RM3.3118695
1 WFLOW / TRY
26.10489137
1 WFLOW / JPY
¥116.37173452
1 WFLOW / RUB
76.13619995
1 WFLOW / INR
63.69829005
1 WFLOW / IDR
Rp12,065.09643024
1 WFLOW / PHP
43.23093654
1 WFLOW / EGP
￡E.37.12237724
1 WFLOW / BRL
R$4.44526484
1 WFLOW / CAD
C$1.05243853
1 WFLOW / BDT
89.51615273
1 WFLOW / NGN
1,142.80840909
1 WFLOW / UAH
31.13893301
1 WFLOW / VES
Bs39.006463
1 WFLOW / PKR
Rs205.1151177
1 WFLOW / KZT
390.63868738
1 WFLOW / THB
฿25.54555341
1 WFLOW / TWD
NT$24.27968329
1 WFLOW / CHF
Fr0.66973361
1 WFLOW / HKD
HK$5.72585438
1 WFLOW / MAD
.د.م7.41122797