Bugünkü Wrapped Goat Bitcoin Fiyatı

Bugünkü Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) fiyatı $ 88.066 olup, son 24 saatte % 0,91 değişim gösterdi. Mevcut WGBTC / USD dönüşüm oranı WGBTC başına $ 88.066 şeklindedir.

Wrapped Goat Bitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 309.419 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,51 WGBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde WGBTC, $ 87.787 (en düşük) ile $ 88.874 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 124.609 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 82.580 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WGBTC, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 309,42K$ 309,42K $ 309,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 309,42K$ 309,42K $ 309,42K Dolaşım Arzı 3,51 3,51 3,51 Toplam Arz 3,513510025143573 3,513510025143573 3,513510025143573

Şu anki Wrapped Goat Bitcoin piyasa değeri $ 309,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WGBTC arzı 3,51 olup, toplam arzı 3.513510025143573. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 309,42K.