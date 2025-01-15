Wrapped IMX Logosu

Wrapped IMX Fiyatı (WIMX)

USD

Wrapped IMX (WIMX) Canlı Fiyat Grafiği

$1.21
$1.21$1.21
+5.50%(1D)

Bugünkü Wrapped IMX (WIMX) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped IMX (WIMX) fiyatı, 1.21 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WIMX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped IMX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 382.60K USD
- Gün içindeki Wrapped IMX fiyat değişimi +5.56%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped IMX (WIMX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped IMX / USD fiyat değişimi, $ +0.063845.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped IMX / USD fiyat değişimi, $ -0.4227210020.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped IMX / USD fiyat değişimi, $ +0.0085429630.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped IMX / USD fiyat değişimi, $ -0.3132981232966398.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.063845+5.56%
30 Gün$ -0.4227210020-34.93%
60 Gün$ +0.0085429630+0.71%
90 Gün$ -0.3132981232966398-20.56%

Wrapped IMX (WIMX) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped IMX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 3.71
$ 3.71$ 3.71

+0.68%

+5.56%

-10.89%

Wrapped IMX (WIMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 382.60K
$ 382.60K$ 382.60K

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Wrapped IMX (WIMX) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WIMX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WIMX / AUD
A$1.9481
1 WIMX / GBP
0.9922
1 WIMX / EUR
1.1737
1 WIMX / USD
$1.21
1 WIMX / MYR
RM5.445
1 WIMX / TRY
42.9187
1 WIMX / JPY
¥191.3252
1 WIMX / RUB
125.1745
1 WIMX / INR
104.7255
1 WIMX / IDR
Rp19,836.0624
1 WIMX / PHP
71.0754
1 WIMX / EGP
￡E.61.0324
1 WIMX / BRL
R$7.3084
1 WIMX / CAD
C$1.7303
1 WIMX / BDT
147.1723
1 WIMX / NGN
1,878.8759
1 WIMX / UAH
51.1951
1 WIMX / VES
Bs64.13
1 WIMX / PKR
Rs337.227
1 WIMX / KZT
642.2438
1 WIMX / THB
฿41.9991
1 WIMX / TWD
NT$39.9179
1 WIMX / CHF
Fr1.1011
1 WIMX / HKD
HK$9.4138
1 WIMX / MAD
.د.م12.1847