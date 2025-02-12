Wrapped One Fiyatı (WONE)
Bugün için canlı Wrapped One (WONE) fiyatı, 0.01533686 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WONE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped One Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 29.85K USD
- Gün içindeki Wrapped One fiyat değişimi -2.44%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped One / USD fiyat değişimi, $ -0.0003846714209172.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped One / USD fiyat değişimi, $ -0.0053766338.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped One / USD fiyat değişimi, $ -0.0085363628.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped One / USD fiyat değişimi, $ +0.001820352360465414.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0003846714209172
|-2.44%
|30 Gün
|$ -0.0053766338
|-35.05%
|60 Gün
|$ -0.0085363628
|-55.65%
|90 Gün
|$ +0.001820352360465414
|+13.47%
En güncel Wrapped One fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.58%
-2.44%
+4.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
W-ONE is "wrapped Harmony ONE", a HRC-20 fungible token minted on Harmony. Harmony’s open, decentralized network is enabled through the use of the native protocol token - Harmony ONE. The token incentivizes and rewards a variety of participants including developers, validators/stakers, investors, and community members who develop, secure and govern the network. In order to use the network, users pay a small transaction fee denominated in the native Harmony token. Harmony’s scalable, high-throughput protocol is powered by a native token which is used for various forms of payment and participation in the protocol (staking, transaction fees, voting & governance). Harmony uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses while allowing them to build open marketplaces of fungible and non-fungible tokens and assets. Furthermore, the upcoming application of zero-knowledge proofs will allow Harmony to become a data sharing platform that can overcome the conflicting problem plaguing many information and data markets: that individual market participants’ have mutual distrust to share data but strong desire to acquire data themselves. The Harmony token will function in the following aspects of the protocol: The token is used for staking, which is necessary to participate in the POS consensus & earn block rewards and transaction fees. The token is used to pay for transaction fees, gas and storage fees. The token is used in voting for on-chain governance of the protocol.
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