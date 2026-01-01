Bugünkü Wrapped Peaq Fiyatı

Bugünkü Wrapped Peaq (WPEAQ) fiyatı $ 0,03093862 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut WPEAQ / USD dönüşüm oranı WPEAQ başına $ 0,03093862 şeklindedir.

Wrapped Peaq, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.895.696 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 125,93M WPEAQ şeklindedir. Son 24 saat içinde WPEAQ, $ 0,03051791 (en düşük) ile $ 0,03177992 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,147401 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0281126 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WPEAQ, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%2,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,90M$ 3,90M $ 3,90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,90M$ 3,90M $ 3,90M Dolaşım Arzı 125,93M 125,93M 125,93M Toplam Arz 125.927.699,000034 125.927.699,000034 125.927.699,000034

