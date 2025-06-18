Wrapped Savings rUSD Fiyatı (WSRUSD)
Bugün için canlı Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) fiyatı, 1,024 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11,51M USD. WSRUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Savings rUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped Savings rUSD fiyat değişimi +%0,02
- Dolaşımdaki arz: 11,24M USD.
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Gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0001549.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0001549
|+%0,02
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped Savings rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%0,02
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.
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|1 WSRUSD / VND
₫26.946,56
|1 WSRUSD / AUD
A$1,56672
|1 WSRUSD / GBP
￡0,75776
|1 WSRUSD / EUR
€0,88064
|1 WSRUSD / USD
$1,024
|1 WSRUSD / MYR
RM4,34176
|1 WSRUSD / TRY
₺40,47872
|1 WSRUSD / JPY
¥148,57216
|1 WSRUSD / RUB
₽80,57856
|1 WSRUSD / INR
₹88,50432
|1 WSRUSD / IDR
Rp16.786,88256
|1 WSRUSD / KRW
₩1.408,52224
|1 WSRUSD / PHP
₱58,4192
|1 WSRUSD / EGP
￡E.51,51744
|1 WSRUSD / BRL
R$5,62176
|1 WSRUSD / CAD
C$1,39264
|1 WSRUSD / BDT
৳125,17376
|1 WSRUSD / NGN
₦1.582,68416
|1 WSRUSD / UAH
₴42,52672
|1 WSRUSD / VES
Bs104,448
|1 WSRUSD / PKR
Rs290,07872
|1 WSRUSD / KZT
₸531,11808
|1 WSRUSD / THB
฿33,37216
|1 WSRUSD / TWD
NT$30,30016
|1 WSRUSD / AED
د.إ3,75808
|1 WSRUSD / CHF
Fr0,82944
|1 WSRUSD / HKD
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