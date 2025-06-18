Wrapped Savings rUSD Logosu

Wrapped Savings rUSD Fiyatı (WSRUSD)

USD

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,024
$1,024$1,024
%0,00(1D)

Bugünkü Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) fiyatı, 1,024 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11,51M USD. WSRUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Savings rUSD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped Savings rUSD fiyat değişimi +%0,02
- Dolaşımdaki arz: 11,24M USD.

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USD Bazında Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ +0,0001549.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Savings rUSD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001549+%0,02
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Savings rUSD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

$ 1,024
$ 1,024$ 1,024

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+%0,02

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Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,51M
$ 11,51M$ 11,51M

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11,24M
11,24M 11,24M

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Nedir?

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (tbills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies). This flexible infrastructure allows for consistently high yields paid out to through varying market conditions and sets up Reservoir to be the primary candidate for looping strategies. Reservoir is live on Ethereum & Berachain and recently crossed $250m in TVL.

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Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) Token Ekonomisi

Wrapped Savings rUSD (WSRUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSRUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WSRUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WSRUSD / VND
26.946,56
1 WSRUSD / AUD
A$1,56672
1 WSRUSD / GBP
0,75776
1 WSRUSD / EUR
0,88064
1 WSRUSD / USD
$1,024
1 WSRUSD / MYR
RM4,34176
1 WSRUSD / TRY
40,47872
1 WSRUSD / JPY
¥148,57216
1 WSRUSD / RUB
80,57856
1 WSRUSD / INR
88,50432
1 WSRUSD / IDR
Rp16.786,88256
1 WSRUSD / KRW
1.408,52224
1 WSRUSD / PHP
58,4192
1 WSRUSD / EGP
￡E.51,51744
1 WSRUSD / BRL
R$5,62176
1 WSRUSD / CAD
C$1,39264
1 WSRUSD / BDT
125,17376
1 WSRUSD / NGN
1.582,68416
1 WSRUSD / UAH
42,52672
1 WSRUSD / VES
Bs104,448
1 WSRUSD / PKR
Rs290,07872
1 WSRUSD / KZT
531,11808
1 WSRUSD / THB
฿33,37216
1 WSRUSD / TWD
NT$30,30016
1 WSRUSD / AED
د.إ3,75808
1 WSRUSD / CHF
Fr0,82944
1 WSRUSD / HKD
HK$8,02816
1 WSRUSD / MAD
.د.م9,32864
1 WSRUSD / MXN
$19,43552